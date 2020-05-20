انتظام توريد القمح بإجمالي 3807 أطنان لصوامع بورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن انتظام عملية توريد محصول القمح لصوامع ومطاحن المحافظة، حيث بلغ إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة لموسم 2020 حتى اليوم الأربعاء 3807 أطنان و693 كيلو جرام قمح محلي.

وشدد المحافظ على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا أثناء أعمال الفرز والاستلام.

يذكر أن مساحات القمح المنزرعة بالمحافظة هذا العام بلغت 13858 فدانا تشمل منطقة سهل الطينة بواقع 3088 فدانا ومنطقة مشروع ناصر والتينة وتضم 1886 فدانا ومشروع شباب الخريجين 1335 فدانا بالإضافة إلى جمعيات الاستصلاح الزراعي التي تضم 7549 فدانا بزيادة عن العام الماضي 2019 والتي بلغت مساحة الأرض المزروعة حوالي 12604 أفدنة وأن لجان استلام القمح متواجدون فى كل نقاط الاستلام من الـ8 صباحا بتواجد مفتشي التموين والزراعة.