توريد 60 طنًا من القمح بجنوب سيناء

قال المهندس أسامة إبراهيم، وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، أن إنتاج المحافظة من محصول القمح هذا العام بلغ 60 طنًا، وجرى توريدهم جميعًا للمطحن بمدينة الطور، موضحًا أن هذا المحصول يعد طفرة في مجال الزراعة، وأرجع ذلك لتحفيز المزارعين على زراعته، وأيضًا اعتماد مطحن طور سيناء للتوريد، مما ساعد على تخفيف عبء التنقلات للشون في الإسماعيلية.

وأكد وكيل وزارة الزراعة، في تصريح له اليوم الأربعاء، أن معدل زيادة المساحة المنزرعة قمحًا بجنوب سيناء هذا العام يصل إلى 30%، وتبلغ مساحة الأراضي التي جرى زراعتها بمحصول القمح 845 فدانًا و12 قيراط ، بينهم 480 فدانًا بمدينة الطور، و 364 فدانًا بمدينة رأس سدر، و فدان ونصف بمدينة نويبع.