حظك اليوم الخميس 21-5-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

توقعات الأبراج ترتبط بعالم الفلك، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني واليوم راجع جيدا خطواتك وحاول أن تحافظ على توازن نفقاتك وسلوكك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

اليوم انتبه لأقوالك ولا تتسرع في ردودك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة صبا مبارك، ويوافق تاريخ ميلادها 10 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يساعدك على اتخاذ قرارات سليمة في أمورك المهنية والمالية.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمنحك فتنة وشخصية ساحرة وتحسن تدبير أمورك الحياتية.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة أصالة نصري، ويوافق تاريخ ميلادها 15 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة وعليك اليوم أن تعمل في صمت وأن تهتم بصحتك.. تذكر إذا ذهبت الصحة يذهب كل شيء.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك بالتحكم في انفعالاتك ومن المهم أن تتحرك بعيدا عن العيون.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة الراحلة زبيدة ثروت، ويوافق تاريخ ميلادها 14 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

اليوم يمدك الفلك بالحيوية وتنعم بالهدوء وقد تخف الضغوط.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء وتحاط اليوم بمن يحبونك وتعيد اكتشاف العالم معهم.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة شيرين رضا، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس فلا تدع اليوم انفعالاتك تتحكم في تصرفاتك وتعقل.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

قد تبدو اليوم محددا في رأيك، لكن لا ترفض الاستماع للرأي الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم، ممثل ولاعب درامز بفرقة كايروكي ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

تجد متعتك اليوم في القراءة والاضطلاع وتدق أبواب المعرفة بشغف ويساعدك ذلك على التطور.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحظ يجعلك ملهما.. فاتبع بصيرتك وإحساسك ولا تخف.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة ريهام حجاج، ويوافق تاريخ ميلادها 22 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يمنحك اليوم فرصة جيدة لتنمية أعمالك وزيادة مدخراتك.. تتمتع بالحماس وبالثقة في النفس وتملك وسائل التقدم.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

يمدك القمر بقدرة فائقة على الإبهار والإغراء والفرص كبيرة للاحتفال مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان عمرو دياب، ويوافق تاريخ ميلاده 11 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

اليوم مشحون بالأعمال ويدفعك الفلك لتحارب بشأن أمور تهمك، ويجب أن تحمي نفسك وتظهر تماسكا.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في مواجهة برجك يصيبك بالعصبية وعليك أن تتروى في ردود أفعالك وفي حركتك حفاظا على سلامتك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان أحمد فهمي، ويوافق تاريخ ميلاده 6 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة ويعدك ذلك بفترة حافلة بالنشاط ويساعدك ذلك على التقدم.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. تتمتع اليوم بالحيوية وبروح متفائلة وقد يدفعك ذلك للتأثير في الآخرين.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة نيللي كريم، ويوافق تاريخ ميلادها 18 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

تستطيع اليوم أن تؤدي واجباتك بمثالية وتجتهد في الحفاظ على لياقتك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يتيح أمامك الفرصة لوضع حجر الأساس لعلاقات تهمك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة العالمية الراحلة داليدا، ويوافق تاريخ ميلادها 17 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يتطلب منك اليوم استعدادا للتعامل بمرونة مع من حولك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس.. حاول أن تتجنب اليوم الدخول في مناقشات عنيفة أو جدال.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة الراحلة سعاد حسني، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يجعلك اليوم تتصرف بحكمة وتستطيع أن تتكيف بسلاسة مع الظروف.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمنحك سحرا وجاذبية وإصرارا ويساعدك ذلك على كسب الإعجاب والتقدير.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت النجمة العالمية ريانا، ويوافق تاريخ ميلادها 20 فبراير.