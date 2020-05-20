صور.. ننشر مخطط تطوير ميدان التحرير
كتب:
رضوى هاشم
02:06 م | الأربعاء 20 مايو 2020
أيام تفصلنا عن افتتاح مشروع تطوير ميدان التحرير والذي تمت إضاءته بتكلفة قدرت بـ60 مليون جنيه، «الوطن» تنشر مخطط تطوير ميدان التحرير ضمن مخطط أكبر وهو تطوير القاهرة الخديوية
**الهدف عودة القاهرة التراثية بعد نقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة
*تحويل قلب المدينة إلى متحف عمراني مفتوح
*تم تركيب المسلة التي تم نقلها من منطقة صان الحجر الأثرية بالشرقية المسلة كانت مقسمة إلى عدة أجزاء ويبلغ ارتفاعها 19 متراً
*وزن المسلة 90 طناً ومنحوتة من حجر الجرانيت الوردي
*تتميز المسلة بجمال نقوشها التي تصور الملك رمسيس الثاني وألقابه المختلفة
*أعمال التطوير شملت تركيب الكباش الأربعة الفرعونية
*لإضفاء طابع الحضارة الفرعونية على الميدان
*تمت إضاءة جميع مباني الميدان بأحـدث الأساليب
*تم تنسيق الموقع بأشجار النخيل ومقاعد
*وتوحيد ألوان ولافتات المحلات التجارية بالميدان
*توفير أعداد من الجلسات والكراسي في جميع أنحاء الميـدان
*إنشاء منحدرات على الأرصفة لتسهيل حركة ذوي الاحتياجات الخاصة
*رصف ممرات المشاة والأرصفة بالخرسانة الممشطة
*تخصيص مناطق لانتظـار الدراجـات
*تصميم نافورة بثلاثة مستويات في قلب الميدان وحول المسلة
*تطوير واجهات المباني التراثية ذات القيمة المتميزة والمطلة على ميدان التحري
*إزالة المخالفات التي تشوه الواجهات واعادة طلاء الواجهات بالوان ترابية
*ترميم كافة الزخارف المتهالكة والمفقودة على مر الزمان