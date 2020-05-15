"المجتمعات العمرانية" تتفقد مشروعي تطوير ميدان التحرير وممشى أهل مصر

أجرى المهندس جمال طلعت مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، جولة تفقدية بمشروعي تطوير ميدان التحرير، وممشى أهل مصر، ويرافقه مسؤولو الهيئة؛ لمتابعة سير العمل بالمشروعين، والتأكد من اتخاذ التدابير الإحترازية لحماية العاملين بالمواقع من الإصابة بفيروس كورونا.

كما تفقد طلعت الأعمال الجاري تنفيذها بممشى أهل مصر بمرحلته الأولى على كورنيش النيل بامتداد 2 كم بدءا من كوبري 15 مايو وانتهاء بكوبري إمبابة، حيث من المتوقع الانتهاء من الأعمال خلال شهر يوليو المقبل؛ ليكون متنفسا لسكان القاهرة، من ناحية الاستمتاع بمياه نهر النيل والمنشآت السياحية الجاري تنفيذها ضمن المرحلة الأولى بممشى أهل مصر على كورنيش النيل.