استرداد 5 ملايين متر مربع و16 ألف فدان من أملاك الدولة

تلقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تقريرا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، بشأن إجمالي ما تم إزالته من تعديات على أراضي وأملاك الدولة بالبناء والزراعة ومخالفات البناء بمحافظات الجمهورية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

وأعلن شعراوي نجاح الدولة في الفترة من 18 مارس الماضي وحتى 19 مايو الحالي، في تنفيذ 6694 إزالة واسترداد نحو 5 ملايين متر مربع و16 ألف فدان من أراضي وأملاك الدولة بعد التعدي عليها من بعض المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية، بإقامة مبان وأسوار عليها، بالزراعة عليها مستغلين الظروف التي تمر بها الدولة خلال الفترة الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأضاف وزير التنمية المحلية أنّ التقرير أشار إلى أنّ المحافظات نجحت بالتنسيق والتعاون مع مديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون في إزالة 5210 حالة تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة واسترداد نحو 5 ملايين متر مربع، وإزالة 1484 حالة تعد بالزراعة على أراضي أملاك الدولة ليصل إجمالي الأفدنة المستردة بعد التعدي عليها من المواطنين بالزراعة، نحو 16 ألف فدان، وإزالة 6525 حالة لمخالفات البناء على مساحة 873 ألف متر مربع ، كما تم إزالة 12974 حالة إزالة لتعديات بالبناء على 3587 فدان ملكية خاصة للمواطنين.

وأشاد شعراوي، بجهود المحافظات حتى الآن لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والبناء المخالف.

وشدد وزير التنمية المحلية علي ضرورة استمرار الأجهزة التنفيذية بالمحافظات في إزالة مخالفات البناء والتعديات على الفور، وعدم التهاون مع من يستغلون الظروف الحالية لمواجهة فيروس كورونا، ويبنون بالمخالفة للقانون، أو التعدب على أملاك الدولة والبناء على الأراضي الزراعية .

وطالب شعراوي، القيادات المحلية من رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات القروية، بالمرور بصورة دورية في نطاق عملهم لرصد أي مخالفات خاصة خلال أيام الإجازات بمناسبة عيد الفطر المبارك، وإزالتها على الفور.