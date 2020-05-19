التنمية المحلية: إجراء فحوصات للمخالطين لمحافظ الدقهلية وتطهير الديوان

كشف الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، تفاصيل الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بعد إصابة محافظ الدقهلية بفيروس كورونا.

وقال قاسم، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، إن وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعرواي شدد على ضرورة استمرار أعمال التطهير والتعقيم بدواوين الوزارات يوميًا، والتشديد على ارتداء كافة المواظفين للكمامة وأيضًا المواطنين الراغبين بالدخول للدواوين للحصول على الخدمات.

وأكد قاسم على أن تعزيز عمليات الوقاية في المواقف العمومية في المحافظات مشيرًا إلى أن وزير التنمية المحلية أمر بتطهير وتعقيم ديوان عام محافظة الدقهلية وأمر بالحصول على مسحات من الموظفين المخالطين للمحافظ بواسطة فريق الطب الوقائي بالدقهلية.