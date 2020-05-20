البرلمان الأفريقي يدين التدخلات الاستعمارية التركية في ليبيا

أدان البرلمان الأفريقي برئاسة روجيه دوندانج رئيس البرلمان الأفريقي، بشدة، التدخلات الأجنبية التركية السافرة داخل ليبيا، خاصة جلب العديد من المرتزقة والمقاتلين السوريين لشن عمليات إرهابية داخل الأراضي الليبية.

وناشد مصطفى الجندي رئيس التجمع البرلماني لدول شمال أفريقيا، والمستشار السياسي لرئيس البرلمان الأفريقي، في بيان باسم الاتحاد الأفريقي، قوات الاتحاد لتحمل مسؤولياتها تجاه الاوضاع المأساوية داخل ليبيا، للحفاظ على وحدة الأراضي الليبية وسلامة الشعب الليبي الشقيق، ووقف تدخلات النظام التركي الإرهابي ممثلا في السلطان التركى المهووس رجب طيب أردوغان داخل الأراضي الليبية.

وأكد الجندي أنّ الأمر في صميم أعمال واختصاصات الاتحاد الأفريقي، فمشكلات القارة لا يحلها إلا الأفارقة.

وقال النائب: نحن كممثلين للشعوب الأفريقية داخل البرلمان الأفريقي وداخل التجمع البرلماني لدول شمال أفريقيا، نرفض وندين بشدة التدخل الأجنبي التركي الاستعماري في الشؤون الداخلية لإحدى الدول المهمة داخل البرلمان والاتحاد الأفريقيين، وداخل التجمع البرلماني لدول شمال أفريقيا، خاصة أنّ ليبيا كانت من الدول الأفريقية الفاعلة داخل المنظمات والتكتلات الأفريقية، ونأمل عودتها قوية وفاعلة داخل تكتلات دول القارة السمراء فى القريب العاجل.

وأكد الجندي، ضرورة التدخل من قوات الاتحاد الأفريقي إذا لزم الأمر وجودها لصد العدوان التركي الاستعماري داخل ليبيا، مناشدا الشعب الليبي والقوى السياسية الشرعية داخل ليبيا بالوقوف صفا واحدة خلف الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، لإنقاذ وتحرير ليبيا من دنس ورجس الإرهاب والإرهابيين من الموالين للنظام التركي الإرهابي.