%100 نسبة دخول طلاب أولى ثانوي على المنصة الإلكترونية في الوادي الجديد

أنهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، الامتحانات الإلكترونية للفصل الدراسي الثاني بتسجيل نسبة حضور لطلبة المحافظة في آخر اختبار وهو مادة الكيمياء بنسبة 100 %، للفصل الدراسي الثاني 2019-2020 م.

وقال صلاح ميرغني، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، إنه جرى انتظام دخول جميع طلاب الصف الأول الثانوي على منصة الاختبار الإليكتروني الذي جرى اليوم بمادة الكيمياء، حيث بلغت نسبة الدخول على المنصة الإلكترونية 100% دون أي مشكلات.

وأضاف صلاح، أن الاختبارات مرت بسلام ودون أي معوقات نتيجة للتعاون الجاد والمثمر من الجميع بالإدارات التعليمية المختلفة والإدارات النوعية بالمديرية (التعليم الثانوي _ شؤون الطلاب _ المكتب الفني _ التطوير _ الإحصاء _ المتابعة).