"بنتفاءل بصلاح".. اعتراف 3 لصوص تخفوا في أقنعة "مو" خلال السرقة

"احنا بنتفاءل بمحمد صلاح في كل حاجة، فكنا لابسين القناع بتاعه عشان نسرق المحالات التجارية".. بتلك الكلمات أعترف المتهمون أمام المباحث، بعد القبض عليهم بتنفيذ العديد من جرائم السرقة للمحال التجارية، في مدينة نصر.

وأضاف المتهمون في التحقيق، أن أقنعة محمد صلاح سرقوها من أحد المحال التجارية في مرات سابقة، وأنهم كانوا يرتدوها في الشارع حتى لا تظهر وجودهم، لكن حظهم العاثر، أوقعهم في أيدي الشرطة خلال تنفيذ آخر جريمة.

وقررت النيابة العامة، حبس المتهمين على ذمة التحقيقات بتهمة السرقة والشروع في السرقة، وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص، وتحفظت النيابة على المضبوطات، وهي أقنعة "صلاح"، وأدوات السرقة وسلاح ناري وسيارة مستأجرة.

كانت أجهزة الأمن، ألقت القبض على تشكيل عصابى بالقاهرة أثناء شروعهم فى سرقة أحد المحال التجارية، مستخدمين أقنعة للنجم الدولي محمد صلاح، لإخفاء معالم الوجه، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما تكثيف المرورات بدوائر وأقسام الشرطة.

وأفادت التحريات، بأنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، لتفقد الحالة الأمنية تلاحظ لهم تواجد عدد (4أشخاص "يرتدون أقنعة وجه")، وفور استشعارهم بالقوات، حاولوا الفرار.

وتمكنت القوة من السيطرة عليهم وضبطهم، وتبين أنهم (4عاطلين -لأحدهم معلومات مسجلة)، وضبط بحوزتهم (فرد خرطوش- طلقة من ذات العيار- مقص حديدى- 4 قناع وجه- سيارة قيادة أحدهم "مستأجرة")، بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بشروعهم فى سرقة أحد المحال التجارية بدائرة القسم، بأسلوب "كسر القفل"، باستخدام المقص الحديدى المضبوط بحوزتهم، وأقروا بارتدائهم لأقنعة الوجه، لإخفاء معالم وجوههم، وصعوبة التعرف عليهم، وحيازتهم للسلاح الناري.