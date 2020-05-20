ضبط عصابة ترتدي أقنعة محمد صلاح خلال سرقة المحال بمدينة نصر

ألقت أجهزة الأمن القبض على تشكيل عصابي بالقاهرة حال شروعهم في سرقة أحد المحال التجارية مستخدمين أقنعة للنجم الدولي محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، لإخفاء معالم الوجه، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر وأقسام الشرطة.

وأفادت التحريات أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية تلاحظ لهم تواجد 4 أشخاص "يرتدون أقنعة وجه" وفور استشعارهم بالقوات حاولوا الفرار فتمكنت القوة من السيطرة عليهم وضبطهم وتبين أنهم 4 عاطلين ، لأحدهم معلومات مسجلة، وضبط بحوزتهم على فرد خرطوش، وطلقة من ذات العيار ومقص حديدي، و4 قناع وجه، سيارة قيادة أحدهم "مستأجرة".

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بشروعهم في سرقة أحد المحال التجارية بدائرة القسم بإسلوب "كسر القفل" باستخدام المقص الحديدي المضبوط بحوزتهم، وأقروا بإرتدائهم لأقنعة الوجه لإخفاء معالم وجوههم وصعوبة التعرف عليهم وبحيازتهم للسلاح الناري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.