السويس: الشرطة تنفذ حظر التجوال بدقة.. وأكثر من 450 مصنعا يعملون بشكل مستمر

أكد اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، أن مديرية أمن السويس تنفذ قرار حظر التجوال بمواعيده بشكل دقيق، مشيدا بجهود رجال الشرطة بمدية الأمن وقيامهم ببذل كل الجهد طوال الـ 24 ساعة بالمحافظة.

وقال محافظ السويس لـ"الوطن"، أنه يوجد أكثر من 450 مصنعا وشركة بالمناطق الصناعية بالسويس ومنطقة شمال غرب خليج السويس، وأن العمل مستمر والإنتاج مستمر بهذه المنشآت، مؤكدا أن الشركات والمصانع بشمال غرب خليج السويس والعين السخنة تعمل بانتظام، مؤكدا انتظام العمل.

وأشار صقر، إلى أنه يتم تنفيذ الإجراءات الاحترازية داخل المصانع، ويوجد تنسيق بين جميع الجهات المعنية.

وأكد صقر، أنه يتم يوميا متابعة غلق جميع شواطئ العين السخنة ومنطقة الأدبية المطلة علي خليج السويس، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء من اجل مواجهة تفشي فيروس كورونا.

وشدد محافظ السويس، على أنه لن يسمح بحدوث أي نزع من التجاوزات بالشواطئ داخل المحافظة، ويتم متابعة جميع الشواطئ والقري السياحية.