المهن الطبية يطالب بمستشفيات عزل للأطقم المصابة بكورونا 

طالب مجلس اتحاد المهن الطبية، بضرورة توفير مستشفيات عزل على مستوى الجمهورية لعلاج المصابين من الأطقم الطبية وتوفير الرعاية الطبية لهم حتى يتماثلوا للشفاء ويتسنى لهم العودة إلى عملهم والقيام بدروهم الذي يقومون به.

كما طالب المجلس بسرعة عمل التحاليل الـ ( PCR ) والمسحات للأطقم الطبية الموجودة في خطوط المواجهة وذلك بصفة دورية للاكتشاف المبكر لأي إصابة والعمل على علاجها حيث تلاحظ في الآونة الأخيرة تزايد عدد الإصابات في الأطقم الطبية ولم يتم عمل التحاليل والمسحات اللازمة لهم مما أدى ذلك إلى تزايد عدد الإصابات والوفيات بين أعضاء الفريق الطبي.

وجاء في الخطاب أن مجلس الاتحاد في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/5/2020م قد أصدر بيان لاتخاذ إجراءات استثنائية لمساعدة أعضائنا والفريق الطبي على مستوى أنحاء مصر وصيغته كالآتي :

• يشيد مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية بالمجهودات العظيمة التي تقوم بها الأطقم الطبية على مستوى جمهورية مصر العربية في مواجهة هذا الفيروس حيث أنهم هم خط الدفاع الأول لمواجهة هذا الفيروس وما يقومون به من تضحيات كبيرة من أجل صحة المواطن المصري والتخفيف عنه .

• كذلك يناشد مجلس الاتحاد وزارة الصحة والجهات المعنية بضرورة توفير مستشفيات عزل على مستوى الجمهورية لعلاج المصابين من الأطقم الطبية وتوفير الرعاية الطبية لهم حتى يتماثلوا للشفاء ويتسنى لهم العودة إلى عملهم والقيام بدروهم الذي يقومون به .

• التأكيد على سرعة عمل التحاليل الـ ( PCR ) والمسحات للأطقم الطبية الموجودة في خطوط المواجهة وذلك بصفة دورية للاكتشاف المبكر لأي إصابة والعمل على علاجها قبل فوات الأوان حيث تلاحظ في الآونة الأخيرة تزايد عدد الإصابات في الأطقم الطبية ولم يتم عمل التحاليل والمسحات اللازمة لهم مما أدى ذلك إلى تزايد عدد الإصابات والوفيات بين أعضاء الفريق الطبي .

• لابد من قيام جميع الجهات المعنية بتوفير سبل الرعاية اللازمة لجميع أعضاء الفريق الطبي على مستوى الجمهورية حفاظاً عليهم حتى يتسنى لهم القيام بدورهم المهني المنوط بهم على أكمل وجه .

• وفي نهاية هذا البيان نتمنى جميعاً عبور مصر هذه المرحلة الصعبة وتوفيق فخامتكم في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو الحد من انتشار هذا الفيروس.