ضبط سائقين بحوزتهما 24 طربة حشيش في الأقصر

تمكن رجال مباحث مركز شرطة أرمنت جنوب غرب الأقصر، من ضبط شخصين بحوزتهما 24 طربة لمخدر الحشيش بقصد الإتجار.

التفاصيل تعود إلى تلقي اللواء أيمن راضي مدير أمن الأقصر، إخطارًا من مباحث مركز شرطة أرمنت يفيد بضبط سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة أول أسوان حال استقلاله ميكروباص وبرفقته سائق متوجهاً إلى محافظة أسوان، بحوزتهما 24 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام بغرض الاتجار، ومبلغ مالي و3 هواتف محمول.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما.