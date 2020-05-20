جمارك نويبع تضبط محاولة تهريب كمية من الملابس المموهة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك نويبع برئاسة حمدي الشعراوي مدير عام الجمرك بالتنسيق مع إدارة مباحث ميناء نويبع، بقيادة العقيد محمد عبدالشافي من ضبط محاولة تهريب كمية من الملابس المموهة بالمخالفة المحظور استيرادها أو تداولها طبقًا لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 151 لسنة 2015 وتعليمات وزارة الدفاع بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وبناء على إخبارية مشتركة من سيد أبوخضير مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركي وإدارة مباحث ميناء نويبع بالاشتباه في وجود أصناف مخالفة ضمن مشمول بوليصة الشحن رقم 132805 واردة من الأردن ترانزيت للمنطقة الحرة ببورسعيد البيان الجمركي رقم 32 ث ث لسنة 2020 بإسم شركة "ا . ا . ا" والمحملة على السيارة رقم 29973/60 أردن قادمة من ميناء العقبة الأردني.

وتم تشكيل لجنة جمركية لتفتيش السيارة من أحمد بيومي مدير مجمع الوارد وأحمد منصور مدير التعريفة و سيد أبوخضير مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركي فتبين وجود 217 طرد بها 13 طن و520 كيلو جرام أقمشة مموهة محظور دخولها للبلاد.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية والتعويضات الجمركية 2 مليون و740 ألف جنيه.

قرر حمدي الشعراوي مدير عام جمرك نويبع اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 20 لسنة 2020 بمعرفة الأستاذ محمد عبدالخالق مدير إدارة الشؤون القانونية.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.