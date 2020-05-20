علاء ثابت: جهات تركية استغلت مقالا لصحفي بالمعاش تدعي فيه مغازلة مصر لنظام أردوغان

قال علاء ثابت، رئيس تحرير الأهرام، إن بعض الجهات داخل تركيا استغلت مقالا نشره موقع تركي بالإنجليزية للأستاذ محمد صابرين الصحفي بالأهرام، للادعاء بأن مصر وعبر جريدة الأهرام تغازل النظام التركي رغبة في استعادة العلاقات المصرية التركية.

وأضاف ثابت، في بيان، أن الأمر يستوجب توضيح النقاط التالية:

أولا: إن السياسة المصرية تجاه تركيا وغيرها يعبر عنها الجهات الرسمية المسؤولة في الدولة وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة المصرية ووزارة الخارجية.

ثانيا: أن جريدة الأهرام تلتزم خطا ثابتا ومعروفا للكافة تجاه النظام التركي الذي يعادي مصر بشكل سافر عبر استضافته وحمايته لأبواق الجماعة الإرهابية مضحيا بالعلاقات التاريخية التي تجمع الشعبين المصري والتركي.

ثالثا: أن الأهرام باعتبارها الجريدة القومية الأولى تحتضن الكثير من الكتاب والصحفيين ذوي الأفكار والاتجاهات المختلفة، وحين يكتب هؤلاء للأهرام أو غيرها فإنهم يعبرون عن وجهات نظرهم الشخصية في ظل احترام حرية الرأي والتعبير التي لا يعرفها النظام التركي.

رابعا: أن الأستاذ محمد صابرين قد أحيل للمعاش ولا يعمل حاليا مديرا لتحرير الأهرام كما ادعى الموقع التركي الذي نشر المقال، وهو وإن كان كاتبا في الأهرام فإنه بكل تأكيد لا يعبر عن موقف جريدة الأهرام وبالضرورة فإنه لا يعبر عن الموقف المصري.

خامسا: أن الادعاءات التركية المستندة إلى المقال المذكور تأكيد على حالة الارتباك والتخبط التي يعاني منها النظام التركي لدرجة توهمه أن مجرد مقال يكتبه مصري يعبر عن مغازلة مصرية لاستعادة العلاقات!! والأهرام إذ تنفي أية علاقة لها بالمقال المذكور، فإنها تؤكد على موقفها المختلف والرافض لكل ما احتواه المقال وتؤكد أن دعوات تطبيع العلاقات مع النظام التركي الحالي مثلها مثل دعوات تطبيع العلاقات مع الجماعة الإرهابية وغيرها ممن يستهدفون المصالح المصرية والأمن القومي المصري.

وتدرك الأهرام جيدا أن محاولات استهدافها من النظام التركي التي بدأت منذ سنوات ستستمر وتشتد كلما تأزم موقف النظام التركي داخليا وخارجيا.

وأخيرا تؤكد الأهرام للنظام التركي وأعوانه في الداخل والخارج أنها كانت وستظل رأس الحربة في مواجهة الحملات الإعلامية الرخيصة التي يتبناها ويمولها النظام التركي ضد مصر.