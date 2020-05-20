15 نصيحة من الزراعة لتخفيف تأثير الحرارة على الثروة الحيوانية

أصدر قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالوزارة، عدة نصائح لمجابهة الارتفاعات الحادة في درجات حرارة الجو، للحفاظ على القطعان ومقاومة الإجهادات الحرارية، التي تؤثر سلبا على معدلات أداء الحيوان والدواجن بالنسبة للعنابر والحظائر التي تعمل بنظام التربية المغلق (Closed System)، ويراعي التأكد من عمل أجهزة التبريد بكفاءة، وإجراء الصيانات اللازمة أمام العنابر والحظائر التي تعمل بنظام التربية المفتوح (Open System)، فيراعي فيها ما يلي:

1. احذر زيادة نسبة الرطوبة داخل العنابر أو الحظائر.

2. إضافة نصف جم من بيكربونات الصوديوم (كربوناتو) لكل لتر مياه شرب يعادل من حموضة الدم ويساعد من سيولة الدم، ويمنع لزوجته، وإضافة ربع قرص أسبرين لكل لتر من مياه الشرب يساعد على سيولة الدم ويمنع تجلطه، أو إضافة فيتامين (ج) إلى مياه الشرب بالجرعات المقررة، يعمل على طرد الشوارد من الدم ونواتج التمثيل الغذائي الضارة، التي تزيد في الأجواء الحارة.

3. تجنب التغذية خلال الأجواء الحارة، فتقديم العلائق المركزة خلال الأجواء الحارة يزيد معدلات التمثيل الغذائي.

4. حال استخدام وسائل تبريد يجب أن تكون مرتفعة وعلى وضع أعلى من مستوى الحيوان أو الطائر، فالهواء البارد ثقيل الوزن وبالتالي ينزل على الحيوان أو الطائر ليستفيد منه.

5. يمنع تماما عمل الشفاطات خلال ساعات النهار الحارة، إذ تعمل على سحب الهواء من داخل العنبر، وتجديده بهواء ساخن من البيئة الخارجية.

6- توفير مياه نظيفة للشرب وزيادة عدد السقايات في القطعان الأرضية لمواجهة الطلب المتزايد على مياه الشرب.

7. تجنب الإفراط في التعامل مع الحيوان أو الطائر قدر المستطاع، وتجنب الإمساك بالطيور أو الحيوانات أو إزعاجها خلال ساعات النهار الحارة، وتقليل شدة الإضاءة لأقل ما يمكن للحد من نشاط الطيور، وأن تتم جميع العمليات اليومية الروتينية والتي تستدعي الإمساك بالطيور ليلا وبعد انكسار الموجة الحاره خلال فترات النهار.

8- عدم إجراء التلقيحات طبيعة كانت أو اصطناعية خلال ساعات النهار الحارة، وتأخيرها لما بعد انكسار الموجة الحارة بعدة ساعات وليست بمجرد اعتدال الجو، لتفادي إجهاد الحيوانات، ولنجاح عمليات التلقيح.

9- تطبيق ضوابط الأمن والأمان الحيوي، وضبط جرعات الأدوية والإضافات ضرورة لتطبيق معايير الأمن والأمان الحيوي داخل وحول العنابر والمزارع والحظائر، مع الاهتمام بتطهير وتجدبد أحواض التطهير، وتقديم العلائق المتزنة، ومنع وحظر دخول الغرباء إلى العنابر والحظائر.

10- نقل الطيور والحيوانات ليلا يجب نقل الطيور والحيوانات بجميع مراحلها وأعمارها وأنواعها ليلا، وعدم تحميل أعداد كبيرة من الطيور في الإقفاص، أو الحيوانات في المركبات، ويمنع توقف المركبات المحملة بالطيور أو الحيوانات خلال النقل.

11. تجنب أشعة الشمس المباشرة، والبقاء في المناطق جيدة التهوية، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة.

12. ارتداء ملابس قطنية فاتحة اللون، مع وضع كاب فاتح اللون على الرأس، وعدم حلق وإزالة شعر الرأس بالكامل (حلاقة زيرو)، والاحتفاظ بقدر من الشعر بالرأس، حيث يشكل طبقة الهواء البينية والتى تتخلل الشعر عازل حراري طبيعي.

13. شرب كميات كافية من المياه وتوزيعها طوال الفترة بين الإفطار والسحور، مع تناول الأطعمة والخضروات الغنية بالماء، لترطيب الجسم، (طبق الصلاطه الخضراء مهم جدا)، إضافة إلى تناول الفواكه أوالعصائر الطازجة الغنية بالأملاح والفيتامينات، لتعويض الجسم عن ما يفقده بالعرق.

14- الإكثار من غسيل الرأس والوجه والرقبة، بالماء البارد.

15- حال ظهور أي مشكلات يرجى التواصل مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على مدار الساعة، على واتس آب 01558626682 أو 01558626681.

كما يناشد قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، صغار مربي الدواجن، بالتواصل مع القطاع، للاستفادة من مبادرة البنك المركزي بقروض ميسرة 5%، لتطوير عنابرهم ورفع كفاءتها وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى النظام المغلق، طبقا للبروتوكولات الموقعة بين الوزارة وبعض البنوك الوطنية.