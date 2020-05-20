آخر قرارات وأنشطة رئيس جامعة الفيوم قبل اكتشاف إصابته بـ كورونا

بين إنشاء مركز لمكافحة الأوبئة، وإعلان قواعد تطبيق الآليات المقترحة للمشروع البحثي للطلاب، تنوعت قرارات الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم منذ مطلع الشهر الجاري، قبل اكتشاف إصابته بفيروس كورونا الجديد، وذلك بعد ظهور نتائج الفحوصات والمسحات الخاصة بتشخيص الفيروس، حيث كان اشتكى من بعض الأعراض البسيطة.

في مطلع الأسبوع الجاري، أعلن شديد، أن المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة يوم السبت الموافق 16 مايو، وافق على إنشاء مركز مكافحة الأوبئة وتفشي الأمراض كوحدة ذات طابع خاص بجامعة الفيوم.

إنشاء هذا المركز بجامعة الفيوم يأتي تزامنا مع أزمة فيروس كورونا المستجد والذي أظهر بوضوح وجود فجوة بين نتائج البحوث العلمية ومدى الاستفادة منها وتطويعها لخدمة المجتمع، وبحسب ما جاء على الموقع الرسمي للجامعة، يعتبر هذا المركز هو الأول من نوعه بالجامعات المصرية، ويشمل الاقتراح بتشكيل فريق من الباحثين المميزين من الكفاءات وتفرغهم لإجراء الأبحاث على الأنظمة التطبيقية محليا ودوليا بالتعاون مع المنظمات الرائدة والشهيرة في التعامل مع الأوبئة الصحية.

نفى شائعة إغلاق مستشفى الجامعة القديمة

في7 مايو الجاري، وفي إطار حرص جامعة الفيوم على إظهار الحقائق كاملة، نفى شديد، ما نشرته بعض صفحات التواصل الاجتماعي عن أحد مستشفيات جامعة الفيوم، وأكد أن ‏العمل مستمر في مستشفى الجراحة "مستشفى الجامعة القديمة"، مع استمرار استقبال حالات الطوارئ وإجراء العمليات الجراحية وكذلك متابعة الحالات المحجوزة بالعناية المركزة والأقسام الداخلية وما تردد على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن غلق مستشفى الجامعة هو كلام عار تماماً من الصحة.

وفي 3 مايو الجاري، أعلن رئيس جامعة الفيوم، قواعد تطبيق الآليات المقترحة للمشروع البحثي طبقا لما ورد بقرار المجلس الأعلى للجامعات، على أن يتم إرسال الأبحاث من خلال البريد الإلكتروني للطالب المسجل بالموقع الإلكتروني للجامعة على البريد الإلكتروني الشخصي لأستاذ المادة.