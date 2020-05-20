محافظ جنوب سيناء يطمئن على توافر السلع الغذائية والوقود في عيد الفطر

عقد اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، اجتماعًا بحضور المهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ ، ومديري عموم مديريات الإسكان، وصندوق تطوير العشوائيات، والشئون القانونية، والتموين، والصحة، والتضامن الاجتماعي، والقوي العاملة.

جاء الاجتماع لمناقشة موقف بعض المشروعات منها شارع 306، وممشى أهل مصر بمدينة الطور، ومساحات الأراضي المرفقة بمنطقة الرويسات بشرم الشيخ.

وتابع المحافظ، استعدادات المحافظة لتوفير جميع السلع التموينية بالمجمعات الاستهلاكية، خلال فترة عطلة عيد الفطر، وانتظام العمل والإنتاج بالمخابز، وتوفير الوقود والشحومات والزيوت والبوتاجاز.

وطالب المحافظ بتشديد الرقابة على الأسواق وأماكن تداول السلع الغذائية، من قبل لجان من مديرية التموين، ومباحث التموين، لضبط الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتابع المحافظ أيضا موقف صرف الإعانات العاجلة بالمنشآت السياحية، الذين تضرروا بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد، والمقدمة من صندوق إعانات الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة.

وأكد على رفع درجة الاستعداد لأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات ومراكز الإسعاف، تحسبا لأي طارئ خلال أيام العيد.