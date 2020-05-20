جمارك نويبع تحبط محاولة تهريب أقمشة مموهة محظور دخولها للبلاد

أحبطت الإدارة العامة لجمارك نويبع، بالتنسيق مع إدارة مباحث ميناء نويبع، اليوم الأربعاء، محاولة تهريب كمية من الملابس المموهة، مخالفة ومحظور استيرادها أو تداولها، طبقًا لقرار وزير التجارة والصناعة رقم (151) لسنة 2015، وتعليمات وزارة الدفاع بالمخالفة لقانون الجمارك رقم (66) لسنة 1963، وقانون الاستيراد والتصدير رقم (118) لسنة 1975.

جاءت عملية الضبط بناءً على إخبارية مشتركة بين إدارة مكافحة التهرب الجمركي، وإدارة مباحث ميناء نويبع، بالاشتباه في وجود أصناف مخالفة ضمن مشمول بوليصة الشحن رقم ( 132805)، واردة من الأردن ترانزيت للمنطقة الحرة ببورسعيد، في البيان الجمركي رقم (32 ) ث لسنة 2020، باسم إحدى الشركات، والمحملة على السيارة رقم 29973/60 أردن، قادمة من ميناء العقبة الأردني .

وجرى تشكيل لجنة جمركية لتفتيش السيارة، وتبين وجود 217 طردا بها 13 طنا و520 كيلو جراما من الأقمشة المموهة محظور دخولها للبلاد، وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية والتعويضات الجمركية، 2 مليونا و740 ألف جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم (20) لسنة 2020.