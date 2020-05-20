نقيب المحامين يحيل موظفة للنيابة بعد تفعيلها 39 حالة زوال بلا ملفات

قرر نقيب المحامين رجائي عطية، إبلاغ النيابة العامة للتحقيق فيما اقترفته موظفة تدعى "ه. ا"، بإعادة 39 حالة ممن حصلوا على زوال من جدول النقابة إلى المشتغلين مرة أخرى بلا ملفات، كما قرر النقيب إلغاء تفعيل تلك الحالات مرة أخرى.

وقال عطية، في قراره، إنه: "بناء على ما تبلغ إلينا من الأستاذ طلعت البدري بأن هناك حالات تفعيل من الزوال 2016 لا توجد لها ملفات، وبأنه بالبحث تبين أن جميع الحالات قامت بها الموظفة (ه.ا) فقد تقرر وقفها عن العمل، وإجراء تحقيق بمعرفة محمود الداخلي عضو مجلس النقابة، وطلعت البدري، وإفادته عاجلاً بالنتيجة".

وتابع: "استبان من التحقيق الذي تم، أن المذكورة قد فعلت فعلا وبلا ملفات عدد 39 حالة من الزوال".

واتخذ عطية قرارا، بإلغاء جميع حالات التفعيل، وإبلاغ النيابة العامة للتحقيق فيما اقترفته الموظفة، بما في ذلك التحقيق عن مدى مسؤولية أصحاب هذا التفعيل ومدى علاقتهم بالمذكورة التي أسفرت عن هذه المخالفات الجسيمة، وتكليف الداخلي والبدري، بكتابة البلاغ إلى النيابة العامة بما تقدم.