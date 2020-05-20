تساقط أمطار خفيفة على سانت كاترين

شهدت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، تساقط أمطار خفيفة على فترات متقطعة، حيث أعلنت الوحدة المحلية حالة الطوارئ القصوى تزامنًا مع حالة الطقس السيئ.

وقال اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين، إنه جرى اتخاذ جميع التدابير الاحترازية تحسبًا لحدوث سيول، بالإضافة إلى التنسيق مع إدارة المياه والصرف الصحي بالمدينة لرفع درجة الاستعداد لمواجهة أي تغيرات جوية.

وأكد رئيس المدينة، أنه جرى تكليف رؤساء الأحياء بالتواجد الميداني في المناطق الحيوية، للتأكد من تطهير مخرات السول، وجاهزية وتأهب جميع محطات الرفع والطلمبات ومعدات الصرف ومولدات الكهرباء، لحين الانتهاء من فترة عدم الاستقرار الجوي التي تشهدها المدينة.