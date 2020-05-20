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سلبية تحاليل رؤساء مراكز ومدن الدقهلية المخالطين للمحافظ المصاب

كتب:

صالح رمضان
04:28 م | الأربعاء 20 مايو 2020
الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية

الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية

 أظهرت تحاليل فيروس كورونا المستجد، التي أجريت لجميع رؤساء المراكز ومدن والأحياء المخالطين للدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، سلبية نتائجهم، وفقا للدكتور عمرو عبد العاطي، رئيس مركز ومدينة بلقاس.

وأكد عبد العاطي، في بيان نشره على صفحة رئاسة المركز، أن التحاليل في إطار متابعة واهتمام اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية وتنفيذاً لتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

 وأعرب رئيس مركز ومدينة بلقاس وكافة العاملين برئاسة المركز، عن تمنياتهم بالشفاء العاجل للدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

 