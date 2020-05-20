إصابة زوجة محافظ الدقهلية بكورونا.. وسلبية نتائج أبنائه ووالدته

كشف مصدر طبي مسؤول، عن إصابة زوجة محافظ الدقليهة الدكتور أيمن مختار بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أن التحاليل التي أجريت للمخالطين للدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم، بعد إصابته بفيروس كورونا، كشفت عن إصابة زوجته وسلبية نتائج أبنائه ووالدته، بالإضافة إلى سلبية 58 من العاملين في الديوان العام.

وأضاف أن زوجة المحافظ ظهرت عليها أعراض الإصابة، حيث تعاني من ارتفاع في درجات الحرارة وكحة والتهاب بالحلق، وجرى عمل الأشعات والتحاليل اللازمة لها بمستشفى المنصورة الدولي.

وأشار إلى أنه جرى نقل زوجة المحافظ، إلى استراحة الأخير لعزلها وتطبيق بروتوكول العلاج عليها.