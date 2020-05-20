صور.. أحد تلامذة شهيد الطب الرابع عشر ضحية كورونا: "كان ودودا"

واحد ممن تأسس قسم طب الأطفال بمستشفى الأزهر الجامعي في دمياط على يديه، ارتقى شهيدا إلى ربه بعد إصابته بفيروس كورونا، فمات متأثرا بالإصابة، نعاه تلامذته وزملاؤه وحزنوا عليه كثيرا، فقد كان المعلم والأب والسند على يده حصل عدد من الشباب على رسالته الدكتوراة والماجيستير في طب الأطفال، كان يحب الضحك والهزار ويحرص على التقاط الصور التذكارية مع تلامذته، فلم يكن أستاذا فحسب بل كان أبا للجميع وصديقا وافيا.. بتلك الكلمات تحدث عدد من شباب الأطباء الذين تتلمذوا على يده وتعاملوا معه لـ"الوطن".

يقول الدكتور ياسر شعلان مدرس طب الأطفال وحديثى الولادة بمستشفيات جامعة الأزهر أحد تلامذة الراحل لـ"الوطن": "الدكتور صلاح عبد ربه شهيد الطب الذى توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا بنى قسم الأطفال بمستشفى جامعة الأزهر في دمياط على أكتافه منذ بداية عمله في أواخر التسعينات، فهو من علمنا طب الأطفال وتتلمذنا على يديه وتولى رئاسة القسم فترتين متتاليتين لمدة 6 سنوات من 2013 حتى 2019 م حيث كان يأتى إلينا من له باع طويل في تشخيص الحالات المزمنة والمتلازمات وعملنا تحت رايته لفترة طويلة حيث يعتبر علما من أعلام طب الأطفال".

ويستطرد شعلان قائلا "عبد ربه عرف بتعامله الراقي مع الجميع كان ودودا محبا لعمله، يحب تلامذته وزملائه ويحرص على تقديم النصيحة لهم، فأنا أحد من تعلم طب الأطفال على يديه وحصلت على الماجيستير والدكتوراه على يديه، وقبل شهر ونصف من إصابته لم يأت إلى دمياط، حيث خرج على المعاش كأستاذ متفرغ من رئاسة القسم قبل عام".

ورجح شعلان أن يكون قد انتقلت العدوى للطبيب الشهيد من أحد المترددين على عيادته أو المستشفيات الذى كان يعمل بها كالأزهر الجامعي بـ 6 أكتوبر وشبرا، مشيرا إلى قيامه وزملائه بأداء صلاة الغائب على الفقيد الذى كان قد أدرج اسمه على مدرج بقسم الأطفال منذ فترة.

وتوفي الدكتور صلاح عبدربه، رئيس قسم طب الأطفال بجامعة الأزهر فرع دمياط الجديدة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد في مستشفى الأزهر التخصصي، ونعت مديرية الصحة في دمياط الطبيب، داعية الله بأن يكتبه من الشهداء متقدمة بالعزاء لأسرة الفقيد.

كما نعى الدكتور إبراهيم الصياد مدير مستشفى الأزهر الجامعي في دمياط الجديدة، الطبيب الشهيد، والذي وافته المنية اليوم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال الصياد، إن الفقيد فقد وافته المنية في مستشفى الأزهر التخصصي بمدينة نصر بعد إصابته بفيروس كورونا، داعيا الله له بالمغفرة والرحمة.