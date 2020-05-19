مصرع 3 سيدات وإصابة 11 آخرين في حادث مروري بصحراوي بني سويف

لقيت 3 سيدات مصرعهن، وأصيب 11 آخرين، اليوم الثلاثاء، فى حادث تصادم سيارة ميكروباص، بأخرى نقل بالطريق الصحراوي الشرقي، بعد بوابة بني سويف، بنحو 2 كيلو اتجاه بحري، قبل نفق بياض.

وانتقلت 8 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثامين الثلاث، لـ"نبيلة لحظي داوود"، 53 سنة، "ثريا عوض سيد" 70 سنة، "عواطف فتحي رزيق" 55 سنة، وتم إيداعهم بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

والمصابون: "صبري لحظي داوود 28 سنة، مصابا باشتباه كسر بالضلوع، نبيل لحظي داوود، 55 سنة، عامل، مصابا يجرح قطعي بفروة الرأس، حوالى 5 سم، كمال محمد حسين، 22 سنة، مصابا باشتباه كسر بالقدم اليسري، واشتباه نزيف داخلي، محمود محمود أحمد، 21 سنة، كهربائي، مصابا باشتباه كسر بالضلوع، مع كدمات متفرقة بالجسم".

كما نقلت سيارات الإسعاف، "أحمد علي فهيم حسانين، 21 سنة، اشتباه كسر بالجمجمة ونزيف داخلي وغيبوبة، عبدالعزيز محمود محمود، 14 سنة، طالب، مصابا بجروح وسحجات بالجسم، أشرف أحمد خضر، 30 سنة، عامل، مصابا باشتباه كسر بالساق اليسرى، واشتباه كسر بالقدم اليمنى، ممتاز نصار عبدالمنعم، 33 سنة، عامل، مصابا باشتباه كسر بالساق الأيسر، وجروح وسحجات بالجسم، جميعهم مقيمون بمركز الغنايم بمحافظة أسيوط".

فيما أصيب "عبدالله أبو العيون حسن 21 سنة، عامل، مصابا باشتباه كسر بالقدم اليسرى، مي ربيع عبدالسيد، 21 سنة، ربة منزل، مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقري، أحمد ربيع عبدالسيد، 23 سنة، مصابا باشتباه كسر بالذراع الأيسر، وكدمات بالجسم، مقيمين بإمبابة الجيزة".

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف العام، لتلقي العلاج اللازم، وإجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة.