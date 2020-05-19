تعافي 11 حالة جديدة من مصابي كورونا في عزل مدينة بني سويف الجامعية

أعلن مستشفى العزل بالمدينة الجامعية ببني سويف، اليوم، عن تعافي و خروج 11 حالة جديدة من المستشفى تحولت نتيجة عيناتهم من إيجابية إلى سلبية، ليصل إجمالي حالات الشفاء داخل المستشفى إلى 39 حالة.

كما أعلن المستشفى عن سلبية عينات الدفعة الأولى من الفريق الطبي الذي عمل بالمستشفى لمدة 14 يوما. ووجه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، الشكر للفريق الطبي بعزل المدينة الجامعية الذي يعمل كمستشفى لعزل الحالات المستقرة، بقيادة الدكتور محمود حسين وجميع الأطباء والتمريض وفرق العمل على جهودهم لتقديم خدمة طبية جيدة.

من جانبه، هنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، المتعافين من الفيروس من أبناء المحافظة وكل المصريين، متمنيا لهم دوام الصحة والعافية، وأن يعم الخير على جموع الشعب المصري، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصر شعبا وقيادة.

وأكد محافظ بني سويف، أن كافة أجهزة المحافظة لا تدخر جهدا في مجابهة تداعيات تلك الأزمة ضمن خطة الدولة الشاملة في هذا الشأن ، مشيرا إلى أنه تم الاستعداد بالشكل المطلوب للتعامل مع أية سيناريوهات محتملة، وكل الأجهزة بالمحافظة مستعدة تماما لتنفيذ مهامها تجاه إدارة الأزمة.