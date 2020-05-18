توريد 159 ألف طن قمح بنسبة 79.4% من المستهدف في بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، انتظام أعمال توريد واستلام القمح للموسم الحالي، منوها بمتابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية السبع.

وقال محافظ بني سويف، خلال تصريحات صحفية، اليوم، إن ما جرى توريده واستلامه منذ بداية الموسم وحتى صباح اليوم، بلغ 158 ألفا و899 طن قمح بنسبة 79.4% من المستهدف توريده لهذا الموسم.

وأكد وصفي عبدالله مدير مديرية التموين، أن هناك خطة معدة مسبقا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين، حيث جرى تشكيل لجنة لتنفيذ هذه الخطة برئاسة مدير عام التموين وعضوية مدير عام الزراعة، ورئيس قسم صيانة الحبوب، ومن ديوان عام المحافظة ضمت مديري المتابعة والشؤون القانونية والتفتيش المالي والإداري ومركز معلومات التنمية المحلية.