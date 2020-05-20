الجندي: إخراج زكاة الفطر مالا هو المفتى به في مصر

أكد الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن مسألة زكاة الفطر تخرج مالًا أم حبوب قتلت بحثًا.

وقال الجندي خلال حلقة اليوم من برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن الفقهاء اختلفوا في ذلك الأمر منذ عهد أبوحنيفة بين خروجها مالًا وخروجها على شكل حبوب.

وأوضح الجندي أن المعمول والمفتى به في مصر هو خروجها على شكل مال لأن ذلك أنفع للفقير حسبما أجازت دار الافتاء المصرية.

وأكد الشيخ رمضان عبدالرازق أن أبوحنيفة والبخاري وسفيان الثوري والحسن البصري وعمر بن عبدالعزيز أفتوا بأن تكون زكاة الفطر مالًا، لافتًا إلى أن الصحابي الجليل معاذ بن جبل قَبل زكاة الفطر من أهل اليمن من الحرير.

وأكد عبدالرازق أنه لا يعاب على من يريد أن يخرج زكاة الفطر مالًا نظرًا لحاجة الفقراء للمال وأن الأمر خلافي.