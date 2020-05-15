فيديو.. خالد الجندي: ابن تيمية إمام تقي.. وهناك حملة "مسعورة" ضده

قال الشيخ خالد الجندي إن هناك حملة جرى شنها على الإمام ابن تيمية: "حملة غريبة مسعورة على الإمام الولي التقي ابن تيمية رضي الله عنه وأرضاه".

وأضاف الجندي: "قعدت أدور على حد يكون متخصص جدا، وحاجة تخض في ابن تيمية ولقيت كتاب اسمه موسوعة التيسير في فقه ابن تيمية، وهما مجلدين لشخص أخذ بهما درجة الماجيستير بجامعة القاهرة التي هي من أعرق جامعات العالم".

وتابع الجندي خلال حديثه ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على شاشة "DMC": "لقيت في الكتاب كلام لابن تيمية نحتاجه اليوم في إدارة التجنيد، حيث قال إن أداء الجندي للخدمة العسكرية أفضل من التطوع بالعبادة".

واستكمل الجندي: "ابن تيمية شايف إن انتمائك لجيش بلدك أفضل من عبادتك، وأفضل أنواع العبادة".

وكشف الجندي أن صاحب المجلدين هو الشيخ الدكتور رمضان عبدالرازق، أحد علماء مجلس العلم ببرنامج "لعلهم يفقهون"، وهو متخصص في دراسة ابن تيمية، وعندما يتكلم عن ابن تيمية فليصمت غيره.