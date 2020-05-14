خالد الجندي: "الشير" للأخبار الكاذبة يحمل صاحبه وزر من يقرأها

أفتى الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بأن مشاركة الأخبار الكاذبة يضاعف من السيئات.

وقال الجندي خلال تقديمه حلقة الخميس من برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن أي شخص "بيشير" شيء عبر الإنترنت وليست حقيقية فهو سيحمل سيئاتها ووزر الآخرين الذين يشاركون الخبر الكاذب عن طريقه، مهما طالت الفترة والوقت حتى لو استمر المنشور يتم تداوله لسنوات.

تابع الجندي أن من ينشر صورة جنسية أو عارية سيحمل وزر من شاهدها أيضًا وبالمثل من علم شخص آخر شيئا سيئا، موضحًا أنه سئل حكيم "من أسعدُ الناس؟" فأجاب "من أسعدَ الناس".