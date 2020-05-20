أحمد الجار الله: حملة طرد المصريين من الكويت وراءها الإخوان

علق الكاتب الصحفي الكويتي أحمد الجارالله، رئيس تحرير جريدة السياسة الكويتية، على الحملة المشتعلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تطالب بطرد المصريين من الكويت، مؤكدا على أن من يقف وراءها جماعة الإخوان الإرهابية.

وقال "الجارالله" إن جماعة الإخوان الإرهابية هي التي تقف وراء حملة ما يمسى بطرد المصريين من الكويت، مضيفا في اتصال هاتفي لـ"الوطن": "أيضا الذين اندفعوا معهم دون تبين، وهناك من الجانب المصري أيضا للأسف من كان لديه رد فعل المفروض ألا يكون بهذا الحماس، لكن أنا متأكد أن مسؤولي الدولتين الكويتية والمصرية متفهمون لهذا".

وقال "الجارالله": "هذه الحملة أثارها إخوانجية، أحبوا أن تحدث فتنة بين الكويت ومصر، ومع الأسف انساق وراءها البعض دون تريث أو استبيان سواء في الكويت أو في مصر".