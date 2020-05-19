الكويت: تعميم بالاستعداد لتشغيل الرحلات التجارية من وإلى "مطار الكويت"

أصدر نائب مدير عام شؤون مطار الكويت الدولي بالتكليف، مدير الإدارة الهندسية رئيس فريق تشغيل مبنى الركاب (T4) المهندس صالح الفداغي، تعليمات بشأن التشغيل التدريجي لمطار الكويت الدولي.

وأوضح الفداغي -في التعميم الصادر أمس- أن الإدارة بصدد التشغيل التدريجي للرحلات التجارية من وإلى مطار الكويت الدولي.

ودعا إلى ضرورة العمل على تجهيز جميع الأمور الخاصة بإدارة عملية التشغيل، والتأكد من استعداد الأجهزة والمعدات ومنظومات العمل بشكل عام، والإفادة بأية معوقات أن وجدت.

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، قد أعلن في 11 مارس الماضي -عقب اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء الكويتي- تعليق الرحلات التجارية اعتبارًا من منتصف الليل يوم 13 مارس الماضي حتى إشعار آخر؛ وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).