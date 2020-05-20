خدمة تطوعية 20 ساعة.. معلومات تحتاج معرفتها عن المدارس اليابانية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي الجديد 2020 – 2021 ، ويبدأ من اليوم 20 مايو، وتستمر لمدة 15 يوما.

وتستعرض "الوطن"، بعض المعلومات التي يجب أن يعرفها أولياء الأمور عن المدارس اليابانية ..

معلومات يجب أن تعرفها عن المدارس المصرية اليابانية

تم افتتاح 41 مدرسة مصرية يابانية في عدد من المحافظات.

يبدأ التقديم لمرحلة KG1 من اليوم 20 مايو وتستمر لمدة 15 يوما.

التقديم يتم عبر البوابة الإلكترونية للمدارس فقط، ولا يتم النظر أو قبول أي طلبات للتقدم الجديد بأي وسيلة أخرى أو بعد المواعيد المحددة.

يشترط أن يكون الطفل المتقدم مصري الجنسية.

يشترط أن يكون سن الطفل وفق الشريحة العمرية المحددة للمرحلة التعليمية التي سيتم التقدم لها، وعلى هذا فإن عمر الطفل فى أول أكتوبر من عام 2020 يجب أن يكون من عمر 4 سنوات إلى 5 سنوات إلا يوم.

لا يجوز الاستثناء من شرط السن الموضح بأي حال من الأحوال.

لا يتم قبول طلاب في المدارس المصرية اليابانية فوق الكثافة المقررة.

في حال تواجد مدرستين في نطاق جغرافي واحد يتم التقدم على النطاق بالكامل ويحق لوحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية تسكين المتقدمين بناء على القواعد المعمول، وليس من حق ولى الأمر الاعتراض على هذه القاعدة.

يشترط الالتزام بالإقامة في المنطقة المحيطة بالمدرسة أو النطاق الجغرافي المتقدم إليه وفقًا للعنوان المثبت ببطاقة الرقم القومي لولى الأمر أو أي مستند رسمي يرجع تاريخه إلى ما قبل الإعلان بمدة لا تقل عن ستة أشهر يثبت الإقامة في النطاق المطلوب.

لا يتم تقديم خدمة توصيل الطلاب أو الوجبات على مستوى المدارس المصرية اليابانية.

قبول ولى الأمر تطبيق النموذج الياباني (أنشطة التوكاتسو) بكافة أعبائه داخل وخارج المدرسة وما يستلزمه ذلك من وقت أو مهام.

قبول تقديم خدمة تطوعية للمدرسة لمدة عشرين ساعة سنويًّا وفقًا للقواعد التي تضعها المدرسة في هذا الشأن.

سداد المصروفات الدراسية بأقساطها وفق المواعيد والجدول الزمنى المحدد لذلك، وفي حالة مخالفة ذلك يتم اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا ودون الحاجة لإنذاره أو إخطاره رسمياً.

في حال وجود مشكلة في نقل الملف الإلكتروني للطفل من المدرسة المقيد بها قبل القبول في المدارس المصرية اليابانية تقع المسئولية الكاملة على ولى الأمر، وفى حال عدم حل المشكلة في خلال 15 يوماً من تاريخ المطالبة الرسمية، يتم رفض الملف والانتقال للطفل التالي.