توقعات طقس 72 ساعة.. أمطار خفيفة ورعدية غدا وانتهاء موجة الحر الجمعة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس في الفترة من 21 حتى 23 مايو الحالي.

ويسود غدًا طقس شديد الحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلًا، مع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على القاهرة وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

ومن يوم الجمعة يبدأ انخفاض محلوظ في درجات الحرارة، ليسود طقس حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا على معظم الأنحاء، وشديد الحرارة نهارًا معتدل ليلًا على محافظات جنوب الصعيد، مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر.

وتوالي درجات الحرارة انخفاضها يوم السبت ليسود طقس مائل للحرارة نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، مع تكون الشبورة المائية صباحًا على معظم المناطق، وتوقعات بسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من الوجه البحري والسواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة:

طقس الخميس 21 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 23.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 23.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 31.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 28.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 45 والصغرى 32.

طقس الجمعة 22 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 22.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 20.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 27.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 31.

طقس السبت 23 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 19.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 20.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 22.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 30.