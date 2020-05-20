الأرصاد للمواطنين: ابعدوا عن الشمس.. والمضطر يلبس حاجة على راسه

قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، إذ تسجل الصغرى على القاهرة اليوم 30 درجة ومتوقع مع ساعات النهار أن تصل لذروتها لتسجل بين 43 إلى 44 درجة، مؤكدا أنّ تلك الدرجة تُقاس في الظل.

ونصح "شاهين" خلال لقاء ببرنامج "الآن"، المذاع على شاشة قناة extra news، المواطنين بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة، والمضطر النزول ينصح بارتداء غطاء واق للرأس لحمايته من ضربات الشمس أثناء ساعات الصوم.

وأوضح أنّ الموجة شديدة الحرارة مستمرة حتى الغد على أغلب المحافظات، وتبدأ الموجة في الانكسار من الجمعة، حيث تنخفض الحرارة بشكل ملحوظ وتسجل العظمى في القاهرة بين 36 و37 درجة، بانخفاض من 6 إلى 7 درجات، لافتا إلى أنّ الانخفاض يستمر بشكل تدريجي مع بداية الأسبوع المقبل.

وأشار إلى أنّه خلال الـ48 ساعة المقبلة، تتكون السحب الرعدية على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، ما ينتج عنه سقوط أمطار متوسطة قد تصل لحد السيول على المرتفعات الجبلية، وقد تمتد على القاهرة غدا لكن بشكل ضعيف وعلى مناطق دون أخرى وعلى فترات متقطعة من اليوم وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

وأكد أنّ الرياح السطحية على الأرض معتدلة على أغلب الأنحاء، تنشط أحيانا على مناطق متفرقة، لكنه غير محسوس وغير مؤثر على الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.