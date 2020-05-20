غرامة فورية على 10 سائقين لعدم ارتداء الكمامة بالشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، توقيع الغرامة المالية الفورية على 10 سيارات أجرة بنطاق مركز الزقازيق، وذلك لعدم التزام سائقيها بارتداء الكمامة الواقية طبقا للقرار، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المحافظة لمجابهة انتشار فيروس كورونا بنطاق المحافظة.

وشدد المحافظ، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومدير إدارة المواقف بإلزام السائقين والركاب ارتداء الكمامة الواقية والتأكد من إجراءات التعقيم للسيارة من الداخل والخارج قبل تسييرها ومن يخالف يتم توقيع الغرامة المالية عليه.

كان المحافظ أصدر القرار رقم 5770 لسنه 2020 م، والخاص بوضع لوحات إرشادية بالمواقف لتوعية المواطنين والتأكيد على أصحاب السيارات بتعقيم السيارات وعدم السماح بتسييرها إلا بعد التأكد من ارتداء السائق والركاب للكمامة الواقية، ومن يخالف سيتم تحصيل غرامة مالية تبدأ بـ100 جنيه، وتتصاعد تدريجيا بتكرار المخالفة لتصل إلى 5000 جنيه من حفاظا على صحتهم من العدوى بفيروس كورونا المستجد.