محافظ الشرقية يترأس لجنة لاختيار مدير عام التعاون الزراعي

ترأس الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لجنة لاختبار عدد من المتقدمين والبالغ عددهم (6) لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للتعاون الزراعي بمديرية الزراعة، لاختيار الأكفا والأنسب للارتقاء بمنظومة العمل وتحسين مستوي الأداء.

أوضح المحافظ أن معايير الاختيار تتضمن عرضاً للإنجازات التي حققها كل متقدم لشغل وظيفة القطاع الذي يعمل به بالإضافة إلى المؤهلات الحاصل عليها و إلمامه بالقواعد العامة للحاسب الألي، فضلاً عن تقارير تقييم الأداء والتعرف على المقترح التطويري للنهوض بالمنظومة التي يعمل بها، وكذلك إختبار السمات الشخصية ومهارات الإتصال، وقياس مدى قدرته على حل المشكلات، وإدارة الأزمات و سرعة إتخاذ القرار.

أكد محافظ الشرقية أن إختبارات إختيار القيادات بجميع قطاعات العمل تهدف إلى التعرف على الإمكانيات البشرية للمرشح لشغل الوظيفة، ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة للنهوض بالعمل الإداري وللإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتفعيلاً لسياسة الإصلاح التي تنتهجها الدولة بما ينعكس على تحسين مستوى أداء دولاب العمل الحكومي.

حضر الاختبارات اللواء دكتور حسين الجندى السكرتير العام للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد والمهندس علاء عفيفي وكيل وزارة الزراعة والدكتور محمد عبده مدير عام الموارد البشرية بالديوان العام.