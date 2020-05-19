صوامع وشون الشرقية تستقبل 6127 ألف طن قمح

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن أطنان القمح لمحافظه الشرقية ما زالت تثبت صدارتها بين محافظات الجمهورية فهي الأعلي ترتيب في الزراعة والتوريد حتى الآن مبشرة ً بحصاد مساحة (397454) الف فدان، من محصول القمح، من إجمالي (417882) ألف فدان منزرعة بالقمح بزيادة تقدر 27 ألف فدان عن العام الماضي.

وأكد أن المساحة المنزرعة هذا الموسم، مزروعة بأصناف تقاوي عالية الإنتاج في زراعة القمح مثل (مصر 1، مصر 2، سدس14، جميز 12، جيزة 171و168 وشندويل) ويستخدمون طرق زراعية مختلفة ك (العفير - التخضير – الزراعة على مصاطب - السطارة المعدلة)، والتي تساهم جميعها في توفير كميات التقاوي المستخدمة و كميات كبيرة من المياه اللازمة للري فضلا عن زيادة إنتاجية الفدان.

وأوضح أن مراكز المحافظة تشهد، إقبالا غير مسبوقاً من المزارعين لتوريد محصولهم من الذهب الأصفر موضحاً انتظام عملية توريد القمح للصوامع والشون بدائرة المحافظة وأشار إلى أن إجمالي كمية الأقماح المحلية المورده حتي اليوم بلغت (617809) الف طن و(560) كيلو قمح ، لافتاً إلى أن توريد اليوم من الأقماح بلغ (6127) الف طن و(56) كيلو قمح وبلغ توريد القمح من بدايه الموسم حتي الأمس (611682) اأف طن و (504) كيلو من القمح.