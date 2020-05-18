أحمد كريمة يكشف سر إعجابه برأي الإمام أبي حنيفة النعمان عن زكاة الفطر

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إنه مغرم برأي الإمام أبي حنيفة النعمان في مسألة زكاة الفطر.

وأضاف كريمة، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نور النبي" على قناة صدى البلد: "لو كنت صاحب قرار علمي في العالم الإسلامي لقلت طبقوا مذهبه، فهو أخذنا إلى الواجب الموسع، على عكس بعض المتنطعين الحرفيين يرفضون إخراج صدقة الفطر إلا قبيل صلاة العيد أو في آخر شمس يوم رمضان".

وتابع: "أبو حنيفة قال إن زكاة الفطر تتصل برمضان، إذا هي جائزة من أول يوم رمضان حتى آخر يوم، وبالنسبة لاقتصار الزكاة على الحبوب والأطعمة، فإن أبي حنيفة تدبر هذا الأمر وأجاز إخراج الزكاة نقودا ويأتي الواقع المعار ليأيدها، حيث تذوق القرآن الذي قال خذ من أمواله صدقة، والصدقة جاءت نكرة عينية أو نقدية".