الأرصاد تتحدث عن تحسن حالة الطقس: مش هنشغل مراوح ولا تكييف

قال الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، إذ تسجل الصغرى على القاهرة اليوم 30 درجة.

وأوضح شاهين، لـ"الوطن"، أنّ الموجة الحارة مستمرة حتى الغد على أغلب المحافظات، وتبدأ الموجة في الانكسار من الجمعة، حيث تنخفض الحرارة بشكل ملحوظ وتسجل العظمى في القاهرة بين 36 و37 درجة، بانخفاض من 6 إلى 7 درجات، لافتًا إلى توالي انخفاض درجات الحرارة مع بداية الأسبوع المقبل لتتراوح بين 30 إلى 31 درجة.

موعد انتهاء الموجة الحارة

وأشار مدير مركز التنبؤات إلى أنّ الطقس يعود مائلًا للبرودة بدءًا من مساء الجمعة، ناصحًا بارتداء الملابس الصيفية والابتعاد عن تشغيل المراوح والتكييفات مع انكسار الموجة الحارة لعدم الإصابة بنزلات البرد.

ومع نهاية الموجة الحارة غدًا، نصح شاهين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، والمضطر النزول يفضل ارتداء غطاء واقِ للرأس لحمايته من أشعة الشمس، والإكثار من تناول المياه والمشروبات والعصائر الطازجة على الإفطار.

وعن الأمطار الرعدية، قال شاهين إنها تمتد على القاهرة غدًا لكن بشكل ضعيف وعلى مناطق دون أخرى وعلى فترات متقطعة من اليوم إلا أنّها غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.