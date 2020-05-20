في 5 نقاط.. تعرف على ضوابط دخول دار القضاء العالي

وجه المستشار بدري عبدالفتاح، رئيس محكمة استئناف القاهرة، تعليماته إلى الأمن الإداري بعدم دخول أي مواطن إلى دار القضاء العالي، دون ارتداء الكمامة، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها المحكمة مع عودة العمل بها في الأول من يونيو المقبل.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية، أهم الإجراءات المتبعة في دار القضاء العالي، عند عودة العمل بالمحاكم عقب عيد الفطر، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

الإجراءات المتبعة مع عودة العمل بالمحكمة

ـ كلف "عبدالفتاح" حرس المحكمة، بمتابعة تنفيذ المواطنين للتعليمات التي أصدرها بشأن إجراءات الوقاية، ووضع رئيس المحكمة، عددا من الإجراءات التي تتبع مع عودة العمل بالمحكمة، حفاظا على المواطنين سواء القضاة أو الموظفين أو المتقاضين أو المحامين.

ـ من بين هذه الإجراءات، تطهير كافة القاعات والمداولات يوميا، تحت إشراف أعضاء المكتب الفني.

ـ قصر الدخول على أصحاب الشأن والمحامين.

ـ الالتزام بارتداء الكمامة كشرط الدخول دور المحاكم.

ـ يعود العمل بجميع دوائر محكمة الاستئناف في الأول من يونيو المقبل، حيث وضع رئيس المحكمة قواعد العودة، على أن تعمل الدوائر لمدة 4 أيام في الأسبوع.

وكان المستشار عبدالله عصر، رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض، قد أصدر بيانا بعودة العمل تدريجيا بمحكمة النقض، ومحاكم الاستئناف العالي، والمحاكم الابتدائية والمتخصصة، عقب إجازة عيد الفطر المبارك.

وصرح المستشار محمد رضا، نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار الإعلامي لرئيس المحكمة، بأن عودة العمل تأتي مع التشديد على الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، ومراعاة الضوابط الواردة بقرارات رئيس الوزراء، في هذا الشأن.

وتوقف العمل بالمحاكم منذ شهر ونصف الشهر، ومنذ أسبوع، عاد العمل بالمحاكم تدريجيا مع بداية شهر مايو الجاري، بعد أن أعلنت المحاكم باختلاف أنواعها عودتها للعمل مع اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ومنذ بداية مايو الجاري، عاد العمل بشكل جزئي في دوائر محكمة الاستئناف.