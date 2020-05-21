الشرقية تواصل مبادرة "أسبوع الحسم" بحملات توعية في عدد من مدنها

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، استمرار انطلاق مجموعات من الشباب والمتطوعين المشاركين في مبادرة إسبوع الحسم فى يومها الثاني، متمثلين في (15 مجموعة) كل مجموعة مكونة من 5 أفراد، حيث توجهت تلك المجموعات للمرور على شوارع (البوسطة – الحلقة - عمر أفندي- المنتزة - كوبري الممر - شارع البحر- القومية) بمدينة الزقازيق .

كما توجهت 3 مجموعات أخرى بواقع 21 شابا متطوعا لمدن ههيا وفاقوس وأبوكبير، لتوعية المواطنين وأصحاب المحال بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية لحماية أنفسهم وذويهم من الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف المحافظ، أن تلك المجموعات قامت بتوزيع الكمامات والمطهرات على المواطنين لتوعيتهم وإلزامهم باستخدام الكمامة الواقية والمطهرات والمنظفات والابتعاد عن التجمعات والأماكن المزدحمة للحفاظ على سلامتهم.

وأوضح محافظ الشرقية، أهمية تلك المبادرات الاجتماعية التوعوية فى رفع الوعى لدى المواطنين بضرورة الحفاظ على صحتهم واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، مؤكدا على استمرار حملات التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظه لتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة للحد من انتشار الفيروس بنطاق المحافظة.