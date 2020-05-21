مطروح تقرر إنشاء مجمع طبي.. لاستغلال أصول المحافظة الثابتة

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الأربعاء، عن استغلال قطعة أرض من الأصول الثابتة التي تملكها المحافظة لإنشاء مجمع طبي لخدمة المواطنين وسط مدينة مرسى مطروح.

وكلف المحافظ الدكتور محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، بمتابعة استغلال الأصول غير المستغلة ومراجعة الموقف القانونى لها لتحقيق المصلحة العامة لأهالى مطروح.

وناقش سكرتير عام محافظة مطروح فى إجتماع بمكتبه بالمحافظة الاستفادة من قطعة أرض على مساحة 468 مترا مربعا مخصصة سنة 2017 لإحدى الجمعيات، ومقترح إنشاء مشروع مجمع طبي ومسجد وحضانات للأطفال المبتسرين ودار أيتام، وذلك بما يحقق النفع العام للمواطنين ولأهالى المحافظة.