محافظ مطروح: الشواطئ وحمامات السباحة والحفلات الجماعية ممنوعة بالعيد

قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إن المحافظة تستعد لفترة العيد بشكل جيد، مشددا على أنه لا يوجد أي وسائل نقل ستدخل من خارج المحافظة لمطروح، وهناك توجيهات مشددة على الـ5 مداخل بالمحافظة، وتم توجيه رؤساء المدن وأصحاب القرى السياحية وخصوصا مدينة الحمام والعلمين والضبعة لاحتوائها على مدن سياحية.

وأضاف شعيب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أنه غير مسموح استخدام الشواطئ أو إقامة أي حفلات ومراعاة تنفيذ التباعد الاجتماعي بين المواطنين وكذلك الحدائق العامة والمتنزهات.

وكشف شعيب أنه يتجول بنفسه بالمحافظة ويراقب تنفيذ التعليمات، مناشدا المواطنين بالتعاون والإبلاغ عن أي مخالفات للحفاظ على الأوضاع ومنع انتشار فيروس كورونا.

وشدد شعيب على أنه لن يكون مسموحا استخدام أي شواطئ سواء العامة والخاصة وغير مسموح استخدام حمامات السباحة وغير مسموح الحفلات الجماعية، وهذه التوجيهات من يخالفها يعرض نفسه للمساءلة القانونية وهناك دوريات شرطة مدنية تتجول في المحافظة ليل نهار لتنفيذ القرارات، بالإضافة لمراقبة حرس الحدود للشواطئ ومنع استخدام قوارب وغيرها.

وكشف شعيب أنه يوجد مرور دوري من رؤساء المدن ومسؤولي الشرطة المدنية على مداخل القرى السياحية بالكامل.