محافظ مطروح: الشاليهات الخاصة متاحة في العيد.. والشواطئ ممنوعة

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مرسى مطروح، أن الشواطئ في عيد الفطر المبارك ستخضع لإجراءات وتعليمات مجلس الوزراء الوقائية.

وقال شعيب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج "القاهرة الآن"، المذاع عبر فضائية "العربية الحدث"، إن الهدف من هذه الإجراءات ضمان سلامة المواطنين، مشيرًا إلى أنه وجه بمنع وجود أي تجمعات على الشواطئ العامة والخاصة على مستوى مدن المحافظة.

وأوضح شعيب أنه كلف رؤساء المدن بتطبيق ذلك، مشيرا إلى أنه أبلغ القرى السياحية بهذه القرارات، بما يعني أنه مسموح لملاك الوحدات الخاصة في السواحل في مطروح والساحل الشمالي استخدام وحداتهم، لكن يلتزم بعدم النزول للشواطئ أو الحدائق واستخدامها، مع حظر الاحتفالات خلال فترة العيد.

وأشار شعيب إلى أنه اصدر توجيهات صارمة بتطبيق ذلك مع الشرطة المدنية، بالمرور على القرى السياحية للتأكد من تطبيق الإجراءات، لافتًا إلى أنه في ما يخص الفنادق فيسري عليها ما يسري على الشواطئ، كاشفاً أن هناك ثمانية فنادق تقدمت إلى وزارة السياحة بتطبيق الإجراءات الاحترازية السابقة التي أعلن عنها، حتى يكون بوسعهم العمل بطاقة 25%، مشيرا إلى أن لجنة وزارة الصحة والسياحة تتابع ذلك، ومن سيتم منحهم التراخيص، مشددًا على دور المحافظة في مراقبة التطبيق بالتعاون مع اللجان والشرطة المدنية، مشيرا إلى أن طول شواطئ مطروح يبلغ 450 كيلو مترا، وسوف تتولى المراقبة دوريات الشرطة المترجلة والسيارة.