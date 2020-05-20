قرار مفاجئ من محافظ الدقهلية بإلغاء ندب سكرتير عام المحافظة

أصدر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم قرارا مفاجئا بإلغاء ندب سعد سعد الفرماوي، سكرتير عام المحافظة وعودته إلى جهة عمله الأصلية.

وبحسب بيان المحافظ، فإن القرار رقم 297 لسنة 2020 جاء تلبية لاحتياجات المرحلة من العمل التنفيذي ولفتح الباب أمام دماء جديدة.

وطالب محافظ الدقهلية كافة الجهات المعنية والمختصة بتنفيذ القرار والعمل به ابتداء من اليوم كل في يخصه.

وكلف مختار منال الغندور السكرتير المساعد للمحافظة بالقيام بأعمال السكرتير العام لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية.

يذكر أن الدكتور أيمن مختار، يقضي حاليا فترة عزل منزلي لمدة 14 يوما، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، ويقضي تلك الفترة في استراحته بالمنصورة وسط رعاية طبية من مديرية الصحة.