الحجز يبدأ 7 يونيو.. كيف تحصل على أرخص شقق الإسكان بالإعلان الـ13؟

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بدء الحجز الإلكتروني لوحدات الإعلان الـ13 وسداد مقدم جدية الحجز خلال الفترة من 7 يونيو وحتى يوم 13 يونيو المقبل، للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط، ومن يوم 14 يونيو المقبل حتى يوم 4 يوليو المقبل، لجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة.

أماكن وتفاصيل الوحدات المطروحة بالإعلان الـ13

الوحدات السكنية مطروحة في 10 محافظات، الشقة مكونة من 3 غرف وصالة بمساحة تصل لـ90 مترًا مربعًا كاملة التشطيب، وهي موزعة على النحو التالي:

- مناطق (طامية – هوارة المقطع – دمشقين – شدموه) بمحافظة الفيوم.

- منطقتي (الفشن – الواسطى) بمحافظة بنى سويف.

- مناطق (سمالوط – مطاى – بنى مزار – مركز المنيا) بمحافظة المنيا.

- مناطق (البداري – مركز أسيوط – ديروط – منفلوط – منقباد – أبنوب – أبوتيج – ساحل سليم – صدفا – الفتح – الغنايم – مدينة أسيوط الجديدة)، بمحافظة أسيوط.

- مناطق (المراغة – المنشأة – جهينة – سوهاج – حى الكوثر – مدينة سوهاج الجديدة)، بمحافظة سوهاج.

- مناطق (أبوتشت – نجع حمادى – الوقف – قوص – نقادة – مدينة قنا الجديدة)، بمحافظة قنا.

- مناطق (اسنا (الدير شرق) – اسنا (الشغب) – ارمنت (أبوقليعى) – ارمنت (الريانية) – الطود – المدامود – القرنة (القديمة) – القرنة (الضبعية) – مدينة طيبة الجديدة)، بمحافظة الأقصر.

- منطقة كوم امبو، بمحافظة أسوان.

- مناطق (رأس غارب – القصير – مرسى علم)، بمحافظة البحر الأحمر.

- مناطق (الحمام – سيدي عبدالرحمن – العلمين – سيوة)، بمحافظة مطروح.

(الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر – مطروح).

أسعار الوحدات المطروحة بالإعلان الـ13

- يبلغ سعر الوحدة 184 ألف جنيه، بمحافظات "الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان".

- فيما يبلغ سعر الوحدة 197 ألف جنيه بمحافظتي البحر الأحمر، ومرسى مطروح.

- سداد 14 ألف جنيه مقدم جدية الحجز قبل الحجز على البوابة الإلكترونية للصندوق، وهو مبلغ يُرد في حالة عدم التخصيص، مع سداد مبلغ 150 جنيهًا مصاريف إدارية لا تُرد ولا تُسترد.

طرق سداد حجز وحدت الإعلان الـ13

- يتم استكمال باقي مقدم الحجز ليبدأ من 15% من إجمالي ثمن الوحدة تحدد طبقا للدخل والسن، بعد الاستعلام الميداني والائتماني وانطباق الشروط على المتقدم وقبل التعاقد على الوحدة بنظام التمويل العقاري.

- يتم سداد باقي إجمالي سعر الوحدة على أقساط شهرية بحد أقصى 20 عامًا بنظام التمويل العقاري المدعوم بفائدة 7% سنويًا.

- يتم سداد 5% من قيمة الوحدة كمبلغ الصيانة للمشروع (لا تُرد ولا تُسترد) يتم سدادها نقدًا عند التعاقد أو تقسيطها ضمن التمويل الممنوح للعميل.

- لا يتجاوز الحد الأقصى لقسط التمويل ومبلغ الصيانة للوحدة السكنية 40% من صافي الدخل الشهري للمواطن، بزيادة سنوية تصل إلى 7% لمدة تصل إلى 20 عاما كحد أقصى، بحيث يتم حسابه طبقا لسعر بيع الوحدة ودخل صاحب الطلب.

- سعر الوحدة فى هذا الطرح لا يشمل الدعم النقدي المباشر الذي يتراوح بين 5 آلاف إلى 40 ألف جنيه مصرى حسب مستوى الدخل لصاحب الطلب ويخصم من سعر الوحدة.

- يقدم الصندوق، الدعم غير المباشر الذي تبلغ قيمته التقديرية 213 ألف جنيه مصرى تتمثل فيما يلي (دعم المرافق بمبلغ 62 ألف جنيه – دعم مقابل الانتفاع بالأرض المُقام عليها الوحدة السكنية بمبلغ 38 ألف جنيه – دعم لتكلفة التمويل العقاري يصل في المتوسط لمبلغ 113 ألف جنيه مصري خلال 20 عامًا).