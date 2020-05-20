مصر للطيران تعلن أسماء الفائزين بتذاكر رحلات في مسابقتها الرمضانية

هنأت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، الفائزين بتذاكر طيران مجانية صالحة لمدة عام، في مسابقتها التي تم الإعلان عنها خلال شهر رمضان، بمناسبة الاحتفال بمرور 88 عاما على إنشائها.

وشكرت الشركة، خلال بيان لها، جميع المتسابقين الذين أرسلوا اجابات قيمة من أسماء وصور لطائرات مصر للطيران، وفنانين ونجوم قاموا بأدوار العاملين بمصرللطيران من ركب طائر ومهندسين وغيرهم في أعمال سينمائية ودرامية منذ ثلاثينيات القرن الماضي وحتي الآن.

وقالت الشركة إن الفائزين هم كل من:

سارة سعيد - القاهرة - المركز الأول بـ 32 فيلما (الجائزة تذكرتا طيران).

محمود عبدالباسط - الأقصر - المركز الثاني بـ 29 فيلما (الجائزة تذكرتا طيران).

شيري مجدي - الإسكندرية - المركز الثالث بـ 28 فيلما (تذكرتا طيران).