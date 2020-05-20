طفل عمره عامين وسيدتين ورجلين.. إصابات كورونا الجديدة بميت غمر في الدقهلية

أعلن الدكتور أحمد الطوبجي، مدير الإدارة الصحية بميت غمر محافظة الدقهلية تسجيل 5 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا، المستجد اليوم الأربعاء ليصل إجمالي عدد الحالات الإيجابية بمركز ومدينة ميت غمر 31 حالة.

وبحسب ما ذكره الطوبجى، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، فقد أصيب طفل عمره عامين بمدينة ميت غمر، وسيدتين أعمارهما 72 عاما، من قرية ميت أبو خالد، والأخرى 56 عاما من مدينة ميت غمر، كما أصيب شاب عمره 44 عاما من قرية "صهرجت الكبرى"، و شخص عمره 60 عاما من خارج المركز.

وأكد الطوبحي سلبية 4 حالات وهم 3 سيدات من "كفر سرنجا، ودقادوس، وميت غمر"، بالإٌضافة إلي شاب من قرية الرحمانية، وفي انتظار نتائج التحاليل لعدد 9حالات اشتباه مقيمين بقرى ومدينة ميت غمر .

وذكر أن إجمالي عدد الحالات في ميت غمر بلغت 31 حالة إصابة بينهم 6 حالات وفاة، و 11 شفاء، 14 حالة ما زالوا تحت العلاج.

ووجه مدير الإدارة الصحة المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات ( ارتداء الكمامات - النظافة الشخصية - التطهير والتعقيم - التباعد الاجتماعي ) طبقا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء ووزيره الصحة .